Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Агента украинской разведки отправили в колонию за государственную измену
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за передачу военных данных
За передачу украинской разведке координат российских военных объектов через Telegram житель Мелитопольского района приговорен к 14 годам строгого режима.
Житель Мелитопольского района отправится в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Киева, передает ТАСС.
Фигурант 1967 года рождения был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины через интернет. Осужденный выступал против проведения спецоперации.
«Собрав сведения о дислокации подразделений и военной техники ВС РФ, расположенных в районе с. Возрождение, мужчина передал их через мессенджер Telegram в сообщениях, содержащих сведения с географическими координатами», – заявили в ведомстве.
Злоумышленник целенаправленно собирал информацию о местах проживания солдат и передвижении техники. Запорожский областной суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы с последующим ограничением на один год. Отмечается, что шпион полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силовики задержали жителя Запорожской области за публикацию координат российской военной техники.
В ноябре прошлого года суд приговорил пособника украинских спецслужб из Энергодара к 16 годам лишения свободы за государственную измену.