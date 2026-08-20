Агента украинской разведки отправили в колонию за государственную измену

Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за передачу военных данных

Tекст: Мария Иванова

Житель Мелитопольского района отправится в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Киева, передает ТАСС.

Фигурант 1967 года рождения был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины через интернет. Осужденный выступал против проведения спецоперации.

«Собрав сведения о дислокации подразделений и военной техники ВС РФ, расположенных в районе с. Возрождение, мужчина передал их через мессенджер Telegram в сообщениях, содержащих сведения с географическими координатами», – заявили в ведомстве.

Злоумышленник целенаправленно собирал информацию о местах проживания солдат и передвижении техники. Запорожский областной суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы с последующим ограничением на один год. Отмечается, что шпион полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силовики задержали жителя Запорожской области за публикацию координат российской военной техники.

В ноябре прошлого года суд приговорил пособника украинских спецслужб из Энергодара к 16 годам лишения свободы за государственную измену.