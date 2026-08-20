Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков
Россия стала мировым лидером по закупкам китайских грузовых автомобилей
В середине лета поставки большегрузов из азиатской республики достигли максимума с начала года, увеличившись почти на 20%.
В июле Россия заняла лидирующую позицию в рейтинге крупнейших покупателей техники из КНР, передает РИА «Новости». Месяцем ранее государство находилось лишь на четвертой строчке списка.
Стремительный рост обеспечило наращивание ввоза машин до рекордных значений. В середине лета объем поставок увеличился по сравнению с июнем почти на 20%.
Тройку самых заметных импортеров китайских грузовиков также дополнили другие государства. Второе место заняла Мексика с объемом закупок на 110,5 млн долларов, а третье досталось Вьетнаму с показателем 103,3 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей легковых автомобилей из КНР.
В августе прошлого года импорт китайских грузовиков в Россию снизился втрое после запрета на ввоз машин четырех марок.
По итогам 2024 года в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов.