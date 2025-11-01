Роспотребнадзор объяснил, как выбирать безопасную незамерзающую жидкость

Tекст: Алексей Дегтярев

При выборе стеклоомывающей жидкости важно учитывать ее запах и состав, так как могут встречаться опасные примеси, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Зимние стеклоомывающие жидкости производятся из растворов спиртов с добавлением моющих средств (ПАВ), ароматизаторов и красителей. Изопропиловый спирт, который часто используется в таких жидкостях, имеет резкий запах, напоминающий ацетон, добавили там.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что изопропиловый спирт безопасен для человека, несмотря на характерный резкий запах.

В то же время, в ведомстве предупредили, что недобросовестные производители могут добавлять в продукцию метиловый спирт (метанол), который является токсичным и представляет опасность для человека.

Метанол может вызвать острые отравления, негативно воздействуя на нервную систему, зрительные нервы и органы дыхания. Смертельной дозой метанола для человека считается примерно 30 граммов, а употребление даже 5-10 граммов может привести к тяжелым последствиям, в том числе слепоте.

В ведомстве также напомнили, что покупатели имеют право тщательно изучать маркировку товара, обращать внимание на наличие логотипа производителя и разборчивость шрифта на этикетке, а также знакомиться со сроками годности, инструкциями и составом продукции.

Кроме того, продавец обязан предоставить достоверную информацию о товаре, позволяющую сделать правильный выбор, а все стеклоомывающие жидкости должны иметь свидетельство о государственной регистрации.

Копия этого документа должна храниться у продавца или производителя. Информацию о наличии свидетельств можно найти в Реестре свидетельств о государственной регистрации.

Ранее в Роскачестве призвали отказаться от покупки зимних стеклоомывающих жидкостей на обочинах, где можно встретить продукцию с запрещенным метанолом.