Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
В «Гознаке» оценили влияние цифрового рубля на оборот наличных
В «Гознаке» сообщили о сохранении оборота наличных при цифровом рубле
Запуск новой формы национальной валюты не окажет существенного влияния на привычную структуру использования бумажных денег в ближайшие годы, заявил заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов.
Внедрение инновационного платежного средства пройдет незаметно для традиционных финансовых привычек граждан, передает ТАСС.
Заместитель генерального директора предприятия по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов уточнил перспективы развития отечественного финансового сектора после появления новой формы национальной валюты.
«Мы не ожидаем значимого эффекта на структуру наличного денежного обращения в ближайшие годы», – заявил руководитель. Специалист подчеркнул, что появление дополнительного инструмента расчетов не приведет к быстрому отказу населения от использования привычных банкнот и монет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Гознака» Аркадий Трачук анонсировал грядущее перераспределение использования наличных и безналичных средств из-за цифрового рубля.
Системно значимые банки России подготовились к работе с новой формой национальной валюты.
Банк России отказался от искусственного форсирования процесса внедрения этого финансового инструмента.