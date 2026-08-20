Число жертв мощного землетрясения в Индонезии достигло 72 человек

Жертвами землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии стали 72 человека

Tекст: Мария Иванова

Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара достигло 72, еще 900 человек получили ранения разной степени тяжести, передает РИА «Новости».

По данным Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Индонезии (BNPB), стихия затронула девять округов в трех провинциях страны.

Мощные подземные толчки произошли 15 августа в округе Нагекео. По состоянию на утро 20 августа, более 82 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Всего последствия стихийного бедствия затронули свыше 18 тыс. семей, чьи жилища оказались разрушены или повреждены.

В результате землетрясения пострадал 29 001 жилой дом, из них почти 12 тыс. получили серьезные повреждения. Также разрушения затронули 804 образовательных учреждения, 237 медицинских объектов и 195 культовых сооружений. Повреждены 116 государственных зданий, 45 участков дорог и 16 мостов. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы, власти направляют гуманитарную помощь и восстанавливают критически важную инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Ранее сообщалось, что количество жертв стихии возросло до 68 человек

В индонезийской акватории зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 6,0.