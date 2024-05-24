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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    22 комментария
    24 мая 2024, 05:35 • Новости дня

    Южная Корея ввела санкции против двух российских судов

    Южная Корея ввела санкции против двух российских судов, которые Сеул обвинил в перевозке военных грузов между Россией и КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Южной Кореи ввели санкции против двух российских судов – «Майя-1» и «Мария». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

    По версии Сеула, суда «перевозили военные предметы между Россией и Северной Кореей», передает ТАСС.

    В МИД Южной Кореи призвали Москву «остановить военное сотрудничество» с Пхеньяном.

    Теперь для захода «Майи-1» и «Марии» в порты Южной Кореи потребуется специальное разрешение.

    Кроме того, под санкции попали семь граждан КНДР. Сеул обвинил их в участии в финансировании ядерной и ракетной программ Пхеньяна и в торговле оружием.

    В Москве неоднократно называли подобные обвинения голословными и бездоказательными.

    23 мая 2024, 20:30 • Новости дня
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне

    Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США

    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Изъятие российских активов в США вынуждает Москву искать соразмерные методы ответа. Поэтому конфискация имущества американских юридических лиц в пользу пострадавших структур РФ выглядит наиболее логичным решением, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.

    «Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.

    «Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    23 мая 2024, 18:43 • Новости дня
    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю

    Сенатор Долгов объяснил ответ России на имущественную войну со стороны России

    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чувствуя зашкаливающий уровень вседозволенности, США попытались отнять имущество России. Фактически Белый дом руководствуется методами бандитизма. Однако Москва отстоит свои экономические права, дав Штатам соразмерный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Долгов. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «Указ президента обоснован необходимостью ответа на враждебные действия США. В ситуациях, когда западные державы ставят под вопрос экономическое благополучие России, медлить нельзя. К сожалению, Вашингтон привык действовать методами грабежа и разбоя. Видимо, в администрации Байдена забыли, что Москва всегда четко отстаивала свои интересы», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В погоне за реализацией гегемонистских амбиций Штаты попрали собственные нормы о неприкосновенности собственности. Ощущая неслыханную вседозволенность, они полностью оторвались от принципов рационализма. Действия России направлены в том числе и на то, чтобы спустить Белый дом с небес на землю», – отмечает собеседник.

    «Против нас играют откровенные бандиты, наперсточники, как метко их назвал наш президент. Своими неразумными и импульсивными поступками они фактически объявили Москве имущественную войну. Тем самым Вашингтон практически до основания разрушил многовековые принципы международной экономики», – уточняет он.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    23 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия должна участвовать в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на ее решение не участвовать в запланированной на 15-16 июня конференции, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    По его словам, Россия должна участвовать в мирном процессе, мирный процесс не может быть односторонним, передает ТАСС.

    Кассис отметил, что Швейцария с самого начала хотела видеть Россию на конференции в Бюргенштоке, однако Москва не планировала участвовать в событии, на котором речь пойдет «только об украинском мирном плане».

    Глава МИД назвал такой подход неверным, так как в приглашениях указано о планах «обсуждать как мирный план Владимира Зеленского, так и другие мирные предложения».

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

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    21 мая 2024, 22:10 • Новости дня
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице на юге столицы, в которой пострадали два человека.

    Следствие УВД по Южному округу возбудило дело по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    «Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

    По данным столичного ГСУ СК, двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями в спину. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

    «Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев», – сказали в пресс-службе.

    Вечером 21 мая на Медынской улице произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Три человека доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Остальных участников инцидента разыскивают.

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    23 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

    Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются найти в международном праве предлог для изъятия российских активов. Их попытки преподнести мировой общественности воровство в красивой обертке тщетно. Вашингтон рискует разрушить нормы глобальной финансовой системы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Энтони Блинкен предложил использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине.

    «Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет.  Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

    «К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

    При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

    Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

    При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

    Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

    В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.

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    23 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    МИД: Россия не намерена налаживать отношения с Японией в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет инициировать восстановление политических контактов с Японией в обозримом будущем, заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

    По ее словам, атмосфера отношений между странами продолжает ухудшаться, передает РИА «Новости».

    Воробьева добавила, что в условиях того, что Япония в очередной раз ввела пакет санкций против России, Москва не имеет намерений инициировать восстановление политических контактов.

    Дипломат подчеркнула, что подобное поведение со стороны Токио является выбором японской стороны, ей и думать о будущем отношений.

    Ранее японский министр иностранных дел Еко Камикава заявила, что Япония стремится возобновить консультации с Россией о рыбном промысле в территориальных водах РФ в районе южной части Курильских островов.

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    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

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    23 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    В Белгороде прогремели десятки взрывов

    В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

    В Белгороде прогремели десятки взрывов
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Серия из нескольких десятков взрывов прогремела утром в четверг в центре Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности.

    Известно, что череду взрывов было слышно в районе центральной площади Белгорода, передает РИА «Новости».

    Позднее в городе прогремела еще одна серия из двух десятков взрывов.

    Ранее ВСУ при помощи ударного дрона атаковали электропоезд в Белгородской области.

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    22 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе

    Член СПЧ Ионов: Иноагентские медиа запустили кампанию по обелению статуса Зеленского

    В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагентская пресса по истечении срока полномочий Владимира Зеленского запустила кампанию по обелению его статуса. Издания за грантовые средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему он остается на посту президента, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Ионов. Подобную деятельность эксперт считает сомнительной.

    «Русскоязычная оппозиционная пресса еще недавно утверждала, что президентские выборы в России якобы прошли с нарушениями электорального права. Сейчас же «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций), как и ряд других либеральных медиа, фактически запустила кампанию по обелению статуса Зеленского», – отметил Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы. 

    «Эти издания за грантовые субсидии и средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему режим Зеленского легитимен. Но, по сути, он стал диктатором. Многие политические силы обсуждают между собой, не настало ли время делить власть, потому что на Украине, фактически, невозможно провести выборы», – сказал спикер. По его мнению, попытки легитимизировать Зеленского представляются сомнительными.

    Что касается издания «Новая газета. Европа», то оно стало рупором пропагадны противника, считает Ионов. «Журналистам этого издания давно пора открыть офис в Киеве, поскольку то, что они сегодня пишут, отвечает чаяниям украинских националистов», – указал он. Собеседник подчеркивает: данное медиа не может иметь отношения к российскому обществу. «Его сотрудники поддерживают сепаратистов, журналисты открыто говорят о том, что координируют свои действия с разведкой противника. Поэтому однозначно можно говорить о том, что мы имеем дело с проукраинской силой», – заключил член СПЧ.

    Ранее русскоязычная оппозиционная пресса выпустила ряд материалов, целью которых является легитимизация власти Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Так, «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций) пишет, что он «начинает замещать себя сам, становится и. о. президента». «Нравится, так сказать, не нравится, но Зеленский легитимен», – говорится в публикации.

    Автор статьи, корреспондент на Украине Ольга Мусафирова, ссылается на статью 11 закона о правовом режиме военного положения. «В случае окончания срока полномочий президента Украины во время военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост нового президента, избранного после отмены военного положения», – приводит она разъяснение местного института правоведения и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук.

    Сам же Зеленский, в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства незавершенным. «Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», – сказал он. До этого Зеленский говорил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов».

    Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В условиях военного времени киевский режим отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского, сказал, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. «Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный», – отметил Путин.

    В Евросоюзе и ООН при этом заявили, что продолжают считать Зеленского президентом, несмотря на истекший срок его полномочий. Газета ВЗГЛЯД писала, какие аргументы используют на Западе и почему эта позиция на самом деле сомнительна.

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    21 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС одобрил план передачи Украине 90% средств от замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза одобрили план, согласно которому 90% доходов от замороженных активов Центрального банка России будут направлены на помощь Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, из 3 млрд евро в этом году 90% пойдет на нужды Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что план предусматривает финансирование поставок оружия и другой военной помощи Киеву.

    Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 03:25 • Новости дня
    Конгрессмены США потребовали увеличить число изучающих F-16 украинских пилотов

    Конгрессмены США потребовали увеличить число украинских пилотов, обучающихся управлению F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом увеличить количество украинских пилотов, проходящих обучение на истребителях F-16.

    «Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете перед другими иностранными государствами», – говорится в письме законодателей, передает РИА «Новости».

    По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно». Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.

    Ранее в СМИ появилась информация, что выпуск первой группы украинских пилотов, проходящих переобучение на американские истребители F-16, запланирован на май.

    Напомним, США разрешили своим союзникам передать Украине истребители F-16 и участвуют в подготовке украинских специалистов для их пилотирования и обслуживания. В апреле сообщалось, что обучение на базе ВВС США в Аризоне проходят 12 украинских летчиков. Первыми о намерении поставить Киеву F-16 заявили Нидерланды и Дания.

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    21 мая 2024, 11:56 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Минобороны: Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО обнаружила и уничтожила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 11.20 мск российские силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Белгородской областью.

    Ранее российская система ПВО около 7.00 мск пресекла попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника на территории Курской области.

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    23 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    FT: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Financial Times: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии с целью ограничения потока западных товаров и «предметов роскоши» в Россию, пишет Financial Times.

    По данным издания, вводится запрет на экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, передает РИА «Новости».

    Также ЕС вводит запрет на импорт алмазов из страны и ограничивает импорт в Россию «роскошных автомобилей» класса люкс.

    Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей из России.

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