Старт челнока Starliner компании Boeing отложили на неопределенный срок

Старт первого управляемого космического челнока Starliner компании Boeing на МКС отложили на неопределенный срок

Tекст: Максим Попов

Как отметил телеканал CBS со ссылкой на неназванный источник, запуск Starliner отложили для обсуждения обоснованности полета на фоне недавней проблемы с утечкой гелия в районе сервисного модуля корабля.

По версии канала, следующий запуск космического челнока могут назначить в период с 28 мая по 6 июня.

Известно, что Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. Строительство шло с большими задержками. Его первый беспилотный полет состоялся в 2019 году и был признан неудачным, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, запуск первого пилотируемого корабля Starliner к МКС отложен из-за проблем с ракетой.