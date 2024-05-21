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    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    30 комментариев
    21 мая 2024, 20:56 • Новости дня

    Путин: Число участвовавших в СВО руководителей будет увеличиваться

    Tекст: Вера Басилая

    Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

    «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – цитирует «Российская газета» Путина.

    Хасиков до этого заявил президенту, что десятки ребят подали заявки для участия в проекте «Время героев», который открывает перед ними колоссальную возможность.

    Ранее Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.

    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин освободил Толстого с поста своего советника

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого с поста советника главы государства, следует из указа.

    Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

    Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.

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    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

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    21 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

    По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».

    «Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.

    «И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».

    Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».

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    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

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    20 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    Зеленский назвал цель проведения саммита по Украине в Швейцарии

    Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит по Украине в Швейцарии, на котором участники собираются обсудить так называемую украинскую формулу мира, нужен в первую очередь для политического давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.

    Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.

    Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.

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    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    21 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

    Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки «Юг» взяли штурмом опорный пункт ВСУ около Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР снайперы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения обнаружили опорный пункт ВСУ, который решили штурмовать с наступлением темноты, передает РИА «Новости».

    Доразведка вскрыла систему обороны и основные огневые средства противника и после подавления огневых точек десантники зашли на опорный пункт ВСУ. В Минобороны добавили, что часть украинских боевиков сдалась в плен, часть сбежала.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    20 мая 2024, 23:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку провести террористическую атаку на Белгородскую область, задействовав беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Министерство сообщило в Telegram, что около 21.45 мск беспилотник был уничтожен силами ПВО.

    Утром сообщалось, что над Белгородской областью уничтожены два БПЛА и снаряд РСЗО «Ольха». Позднее ПВО сбила ракету HARM. Вечером в Белгородской области уничтожили шесть украинских беспилотников.

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    21 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

    Подполье: ВС России ударили по ж/д станции в Черноморске Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.

    По его словам, ночью было нанесено три удара в направлении железнодорожной станции Черноморска, куда составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, заходят для пересортировки, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что рядом со станцией находятся таможенный пост, который используется как пункт временной дислокации ВСУ и наемников, и склады.

    Подпольщик добавил, что после взрывов в сторону станции выехали семь машин скорой помощи.

    Ранее ВС России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS.

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    21 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения участника СВО в Калужской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением участника СВО в Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как сообщается в Telegram-канале СК, в соцсетях появилась информация об избиении участника СВО группой лиц, ворвавшихся к нему в дом в Калужской области. По данному факту в региональном СК России была организована процессуальная проверка.

    Председатель СК поручил руководителю СУ по Калужской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ранее СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО.

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    21 мая 2024, 13:27 • Новости дня
    Группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Днепр» поразили формирования трех украинских бригад в двух регионах, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 37-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Веселого (Херсонская область) Работино и Малой Токмачки (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 105 человек, две американские гаубицы М777, гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» и машину БМ-21 РСЗО «Град».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки скопления живой силы и военной техники ВСУ в 95 районах.

    Средства ПВО за сутки уничтожили 45 украинских дронов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, восемь снарядов HIMARS и «Ольха».

    С начала проведения СВО уничтожен 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 дрона, 523 ЗРК, 16 114 танков и других бронемашин, 1306 машин РСЗО, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    21 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с разведкой

    ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с украинской разведкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Западному военному округу пресекли на территории Луганской народной республики (ЛНР) попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении, УФСБ России по Западному военному округу на территории ЛНР пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, которые по их заданию собирали сведения о местонахождении подразделений ВС России, а также иных мероприятий войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что органы военной контрразведки объявили троим гражданам Украины официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статье «Шпионаж».

    Ранее в Луганской народной республике задержали украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

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    21 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии на новый срок

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пожелал главе Калмыкии Бату Хасикову успехов на выборах руководителя республики на новый срок.

    Хасиков на встрече с президентом рассказал о социально-экономическом положении региона. Путин положительно оценил его работу и сказал: «У вас очередные выборы. В целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю».

    «Спасибо огромное. Здесь главное – поддержка народа Калмыкии», – ответил Хасиков. «Это самое главное, основное», – передает ТАСС слова Путина.

    Единый день голосования в 2024 году приходится на 8 сентября.

    Открывая встречу, Путин обратил внимание на отличительные черты республики. «Республика Калмыкия. Ее называют еще краем тюльпанов», – с улыбкой отметил глава государства.

    Путин назвал и другие особенности и необычные достижения Калмыкии. «Самая большая в Европе статуя Будды. И впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы», – перечислил он, охарактеризовав Калмыкию как красивую и интересную республику.

    Хасиков со своей стороны пригласил Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. «Хотел бы вас на этот форум пригласить», – сказал Хасиков.

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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