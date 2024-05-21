Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Япония выразила протест Китаю из-за угроз «геенной огненной»
Власти Японии выразили протест Китаю из-за пригрозившего Токио геенной огненной посла
Правительство Японии выразило Китаю протест из-за слов посла У Цзянхао, который пригрозил японцам геенной огненной за вмешательство во внутренние дела КНР, сообщило агентство Киодо.
Токио в своем протесте подчеркнул, что заявления китайского дипломата были «в высшей степени неподобающими», передает ТАСС.
Ранее посол КНР в Японии У Цзянхао, выступая на мероприятии «Тайваньский вопрос и китайско-японские отношения» в китайском дипломатическом представительстве, предостерег японскую сторону от вмешательства во внутренние дела Китая. По его словам, Японии не следует «привязывать себя к боевой колеснице раскола Китая», иначе «японцы попадут в геенну огненную».