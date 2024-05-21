Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
МИД: Конференция по Украине поставит ультиматум по «формуле Зеленского»
Лавров: Конференция по Украине нацелена на «формулу Зеленского» в качестве ультиматума
Конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского в качестве ультиматума, заявил в ходе заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, конференция в Швейцарии созывается исключительно для того, чтобы обсуждать «формулу Зеленского» в виде ультиматума», передает ТАСС.
Лавров отметил, что Зеленский довольно истерично требовал от стран Запада «поставить Россию на колени», используя при этом «формулу мира».
По словам главы МИД, желание стран коллективного Запада выстроить какие-то «стены» от России является отражением небольшого ума.
Ранее в Кремле назвали причину «истеричных заявлений» Зеленского.