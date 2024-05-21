Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Песков назвал причину «истеричных заявлений» Зеленского
Песков: Зеленский выступает с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах
Владимир Зеленский и другие представители украинского руководства в последние дни выступают с заявлениями, иногда «скатываясь фактически в истерику», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – приводит его слова ТАСС.
Как писали ранее британские СМИ, Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.
Также Песков отметил, что положение сил киевского режима на фронтах в настоящее время крайне неблагоприятное. Украинские военные, несмотря на обещанную им помощь, пребывают в тяжелой ситуации, констатировал представитель Кремля.