  • Новость часаГермания согласилась поддержать план США по замороженным активам России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония девальвировала устав НАТО
    В США спрогнозировали крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
    Польша заявила о «заказанных Россией» поджогах
    На видео попало уничтожение французской ракеты SCALP под Луганском
    Назначена дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Литва согласилась направить военных инструкторов на Украину
    В Турции связали гибель Раиси с борьбой за власть в Иране
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    Германия согласилась поддержать план США по активам России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    32 комментария
    21 мая 2024, 09:45 • Новости дня

    Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

    Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки «Юг» взяли штурмом опорный пункт ВСУ около Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР снайперы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения обнаружили опорный пункт ВСУ, который решили штурмовать с наступлением темноты, передает РИА «Новости».

    Доразведка вскрыла систему обороны и основные огневые средства противника и после подавления огневых точек десантники зашли на опорный пункт ВСУ. В Минобороны добавили, что часть украинских боевиков сдалась в плен, часть сбежала.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

    19 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

    В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

    В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

    В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

    Коментарии (43)
    20 мая 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

    Источник: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена

    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, восточная часть Часова Яра находится в серой зоне, там почти не осталось группировки противника, поскольку те, кто мог, сбежали, остальных уничтожили российские бойцы.

    Он добавил, что ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

    Коментарии (0)
    20 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником

    Зампредседателя комитета Рады Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Содоля преступником

    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий объединенными силами ВСУ – «новый руководитель фронта» – генерал Юрий Содоль является преступником, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский позволил Содолю «поставить своих»: Галушкина, Соколова, Луценко» – сделав выбор в их пользу «не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции», передает ТАСС.

    Безуглая заявила, что Юрий Галушкин, который 11 мая был снят с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», «провалил оборону» в Харьковской области.

    Кроме того, она сообщила, что против Соколова идет уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта. Луценко Безуглая обвинила в том, что была прорвана украинская оборона у поселка Очеретино в ДНР.

    Безуглая посетовала, что ни при Сырском, ни при его предшественнике на посту главкома ВСУ Валерии Залужном «ни один генерал не наказан». Она считает, что после замены главкома «ничего не изменилось», а высокопоставленные военные «всплывают» снова и снова».

    Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.

    Коментарии (13)
    18 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Наступление российских военных на Харьковском направлении – это только начало, все исконно русские земли должны быть освобождены от неонацистов, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    В своем Telegram-канале он отметил, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов. Он также добавил, что с принятием закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем».

    Также Джабаров подчеркнул, что Украину привели на грань катастрофы, а чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

    Коментарии (23)
    20 мая 2024, 09:21 • Новости дня
    Пленный украинский пограничник рассказал об отсутствии обороны под Харьковом

    Украинский пленный: Оборонительные рубежи под Харьковом собирали из подручных средств

    Пленный украинский пограничник рассказал об отсутствии обороны под Харьковом
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом была не пригодна для отражения наступления, рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки.

    По его словам, в Харьковской области обороны просто нет, нет огневых точек вообще, блиндажей, российских военных встречали в полный рост, передает РИА «Новости».

    Шоланки добавил, что часть, в которой он служил, прибыла на передовую вблизи границы чуть более месяца назад, при этом пограничники откапывали себе норы, чтобы не замерзнуть по ночам.

    Пленный рассказал также, что украинские военные все делали своими силами, им не показывали даже карты, а проводник провел на передовую и сказал, чтобы выходили обратно сами.

    Он добавил, что несколько недель они спали в неподготовленных, затопленных водой блиндажах.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль является преступником.

    Коментарии (7)
    18 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили село Старица в Харьковской области

    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка ВС России «Север» освободила населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Из сообщения в Telegram-канале Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

    Кроме того, за сутки отражены четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ – до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, были поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области.

    Коментарии (4)
    18 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

    РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли сражался на Украине под флагом организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена на территории России), и попал под обстрелы возле Харькова.

    В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

    В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

    СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

    Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

    Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

    В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»

    Коментарии (7)
    18 мая 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Минобороны: ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый ДНР, противник потерял до 690 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В то же время, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка ЛНР.

    Отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника – до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Также за сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР. Отразили пять контратак ВСУ в районах Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.Потери противника – до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

    Кроме того поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ – до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля, поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

    Коментарии (5)
    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

    Коментарии (7)
    18 мая 2024, 17:42 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали реакцию Запада на военный переворот в Киеве

    Британский эксперт Меркурис: Военный бунт в Киеве вполне возможен, Запад не будет вмешиваться

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт, Запад не станет вмешиваться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, крах правительства, как было в Сайгоне, начал происходить в последние несколько недель войны, если на Украине повторится така же ситуация, то на Западе примут решение «держаться подальше», чтобы не потонуть вместе с Киевом, передает РИА «Новости».

    Меркурис допустил коллапс подобного рода, он отметил, что крах не исключен, потому что в некоторых украинских подразделениях серьезно недовольны новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    Коментарии (5)
    19 мая 2024, 08:10 • Новости дня
    ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области

    ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО России сбили за ночь три дрона в Белгородской области и 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны России, три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

    Коментарии (12)
    19 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Харькове слышны взрывы, других подробностей он не привел, передает ТАСС.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.

    Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.

    Коментарии (0)
    18 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк

    Минобороны: Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк

    Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения Западной группировки российских военных в течение суток улучшили тактическое положение, ликвидировали до 40 украинских военных и танк Т-72, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    В Telegram-канале Минобороны России указано, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 54, 63 механизированных, 77 аэромобильной бригад, а также 110 бригады территориальной обороны ВСУ.

    Уточняется, что в ходе активных действий мотострелковые подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, в результате чего ВСУ потеряли до 40 человек и танк Т-72, который был уничтожен операторами барражирующих боеприпасов.

    Кроме того, были уничтожены боевая машина РСЗО «Град», САУ AS-90, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также девять минометных расчетов. Операторы БПЛА группировки уничтожили топливозаправщик. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.

    Помимо прочего, ВСУ дважды пытались атаковать позиции российских войск в районе Новосадового, но обе атаки были отражены.

    Коментарии (5)
    18 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    При обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

    Сальдо: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Скадовск в Херсонской области, пострадали 11 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

    В администрации уточнили, что на месте работают экстренные службы, всем оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске в результате ракетного обстрела ВСУ разрушен индивидуальный жилой дом.

    Также он объявил отбой авиационной опасности.

    Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ обстреливали Белгородскую область из Плетеневки
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    Эрдоган назвал «Евровидение» угрозой
    Россия и Индия начали консультации об отмене виз
    Отчисленного из МГУ за сбор денег для ВСУ студента собрались депортировать
    Антидопинговое агентство США поссорилось с WADA

    Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России

    Один из крупнейших в России банков – «дочка» австрийского Raiffeisen Bank – продолжает работать в стране. Требования уйти из России неоднократно выдвигали США, однако до реальных рестрикций за два года так и не дошло. ЕЦБ тоже не одобряет работу в России, но выгонять австрийский банк из России все же не торопится. В чем уникальность этого банка, что его никто не трогает? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония девальвировала устав НАТО

    Присутствие военных НАТО на Украине перестало быть тайным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что инструкторы альянса уже тренируют солдат ВСУ в зоне конфликта. Она также отметила, что их гибель не станет причиной к реализации пятой статьи Устава НАТО. Чем объясняется эстонская откровенность? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Гаага решила изолировать Израиль

    МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. С соответствующим требованием уже выступил прокурор Карим Хан. При этом внутри страны в отношении правительства не стихают протесты, а ключевые внешние партнеры Израиля требуют от Тель-Авива отказаться от новых операций в Газе. По мнению экспертов, сейчас Нетаньяху оказался в ситуации, когда любой сценарий развития событий не принесет ему ничего хорошего. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............