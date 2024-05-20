Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме из-за возможного ордера
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг претензии прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который допустил выдачу ордера на арест главы еврейского государства.
Нетаньяху считает, что ордер направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны, он направлен против всего Государства Израиль, передает ТАСС.
Также он назвал орден абсурдным и ложным. По мнению Нетаньяху, позиция гаагского прокурора искажает реальность, продиктована антисемитизмом.
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.