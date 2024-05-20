Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме из-за возможного ордера

Tекст: Ольга Иванова

Нетаньяху считает, что ордер направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны, он направлен против всего Государства Израиль, передает ТАСС.

Также он назвал орден абсурдным и ложным. По мнению Нетаньяху, позиция гаагского прокурора искажает реальность, продиктована антисемитизмом.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.