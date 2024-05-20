Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Названа дата внеочередных выборов президента Ирана
Выборы президента Ирана назначены на 28 июня
Внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Исламской республики Мохсен Эслами.
Как указал Эслами, 28 июня можно считать днем четырнадцатых в истории Ирана выборов президента. Он также сообщил, что «Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», передает ТАСС со ссылкой на Mehr.
Совет стражей конституции – надпарламентский орган в Иране, который, помимо анализа на соответствие конституции законов, принятых депутатами Меджлиса (парламента), отвечает за одобрение кандидатур на выборах. Он также утверждает кандидатов на важнейшие государственные посты, в том числе президента.
В понедельник газета Politico писала, что смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Иран после катастрофы с президентом.