Названа дата внеочередных выборов президента Ирана

Выборы президента Ирана назначены на 28 июня

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Эслами, 28 июня можно считать днем четырнадцатых в истории Ирана выборов президента. Он также сообщил, что «Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», передает ТАСС со ссылкой на Mehr.

Совет стражей конституции – надпарламентский орган в Иране, который, помимо анализа на соответствие конституции законов, принятых депутатами Меджлиса (парламента), отвечает за одобрение кандидатур на выборах. Он также утверждает кандидатов на важнейшие государственные посты, в том числе президента.

В понедельник газета Politico писала, что смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Иран после катастрофы с президентом.