«Движение Первых» на «Разговорах о важном» рассказало о ключевых проектах

На уроке прошла премьера нового выпуска веб-сериала под названием «Первые. Будь готов». Вместе с юными артистами – участниками «Движения Первых» – в сериале главную роль сыграл актер театра и кино Юрий Кузнецов.

История Дня детских общественных объединений началась в 1922 году, когда было принято решение о создании пионерских отрядов. Пионеры того времени активно участвовали в различных мероприятиях – от субботников и сбора макулатуры до помощи ветеранам войны. Их деятельность была направлена не только на развитие самих детей, но и на укрепление общественной солидарности.

К внеурочному занятию «Разговоры о важном», которое посвящено Дню детских общественных объединений, «Движение Первых» разработало специальную программу. Во время разговора наставники рассказывали школьникам историю пионерии, а также знакомили их с возможностями «Движения Первых»: участие во всероссийских мероприятиях, знакомство с единомышленниками и экспертами своего дела, развитие в том деле, которое тебе по душе и многое другое.

Значимую роль в подготовке занятия сыграли ребята из федерального «Совета Первых». Так, участники движения хотели показать, что они – правопреемники своих родителей, бабушек и дедушек, которые когда-то были пионерами. Теперь «Первые» готовы приносить помощь обществу и вместе со взрослыми строить сильную страну, а движение помогает им сформировать лидерские качества, стать ответственными гражданами и лидерами будущего.

Во время занятия школьникам и студентам показали третий выпуск сериала «Разговоры о важном». По сюжету, школьница в исполнении Александры Щичко рассказывает своему дедушке, которого сыграл Юрий Кузнецов, о разных активностях и направлениях деятельности движения, а он делится с внучкой воспоминаниями о пионерском детстве. В шуточном споре участница движения и ее дедушка пытаются доказать друг другу, что одна организация лучше другой. В итоге герои обнаруживают, что каждое поколение привносит что-то новое, свое в молодежную деятельность, но ориентируется на опыт прошлых.