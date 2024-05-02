Директор «Коррозии металла» рассказала о последствиях задержания в Нижнем Новгороде

Tекст: Алексей Дегтярев

Директор группы в Жуковском дала подробные объяснения по поводу происшествия и полученных побоев, ее вызвали сразу после того, как она покинула травмпункт, сказала Рунова ТАСС.

Полицейские уточнили адрес клуба «Ненависть», где случилось происшествие с музыкальным коллективом. Объяснения направят в центральное нижегородское УМВД для проверки.

В скором времени юристы «Коррозии металла» подготовят обращения в правоохранительные органы, включая Следственный комитет, а также в правозащитные организации.

Рунова пояснила, что ищет потерпевших, чтобы составить коллективное обращение правоохранителям. У нее диагностировали сотрясение мозга легкой степени, оно документально подтверждено медиками.

Кровоизлияния в мозг и внутренних повреждений не было, но после получения травмы у нее все еще расфокусировано зрение, не восстановилась координация, добавила собеседница.

Она отметила, что потеряла трудоспособность примерно на 14 дней, это подтверждено «результатами компьютерной томографии головного мозга».

Напомним, лидер «Коррозии металла» Сергей Паук Троицкий и музыканты были задержаны и допрошены в гримерке ночного клуба в Нижнем Новгороде. Поводом для задержания стала символика на брендированной продукции группы.

Сам Троицкий сообщал, что группа приостановила свою деятельность после задержания.