Группа «Коррозия металла» приостановила деятельность после задержания в Нижнем Новгороде

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, приостановка деятельности связана с тем, что барабанщик группы Марк Бейгун находится в коме после происшествия.

«Барабанщик Марк Бейгун находится в коме после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни», – приводит слова Троицкого «Известия».

Отмечается, что трое участников группы, включая Троицкого, были оштрафованы за пропаганду нацистской символики. Лидеру группы назначили штраф в 132 тыс. рублей, а двум гитаристам группы – 50 тыс. и 18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что лидер и музыканты «Коррозии металла» были задержаны и допрошены в гримерке ночного клуба в Нижнем Новгороде. Поводом для задержания стала символика на брендированной продукции группы.

Позднее в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские изъяли книги и более 20 футболок с запрещенной символикой.