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Группа «Коррозия металла» приостановила деятельность после задержания в Нижнем Новгороде
Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность после задержания в Нижнем Новгороде, сообщил лидер группы Сергей «Паук» Троицкий.
По его словам, приостановка деятельности связана с тем, что барабанщик группы Марк Бейгун находится в коме после происшествия.
«Барабанщик Марк Бейгун находится в коме после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни», – приводит слова Троицкого «Известия».
Отмечается, что трое участников группы, включая Троицкого, были оштрафованы за пропаганду нацистской символики. Лидеру группы назначили штраф в 132 тыс. рублей, а двум гитаристам группы – 50 тыс. и 18 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что лидер и музыканты «Коррозии металла» были задержаны и допрошены в гримерке ночного клуба в Нижнем Новгороде. Поводом для задержания стала символика на брендированной продукции группы.
Позднее в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские изъяли книги и более 20 футболок с запрещенной символикой.