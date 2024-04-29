Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
Лидер «Коррозии металла» сообщил, что барабанщик группы впал в кому
Лидер «Коррозии металла» сообщил, что барабанщик группы после задержания полицией впал в кому
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сообщил, что барабанщик коллектива Марк Бейгун находится в коме после того, как группу во время концерта в Нижнем Новгороде задержала полиция.
«Барабанщик «Коррозии» Марк находится в коме», – сообщил Троицкий, передает РИА «Новости».
Напомним, что в ночь на воскресенье трое участников группы «Коррозия металла», включая Сергея Троицкого, были задержаны во время концерта в Нижнем Новгороде за демонстрацию нацистской символики.
Суд установил, что гитаристы Даниил Буренков и Рамиль Зейналов 16 ноября 2023 года на концерте в Нижнем Новгороде демонстрировали футболки с изображением свастики.
В ходе судебного заседания Буренков заявил, что «идеи нацизма не поддерживает, о наличии запрещенной символики на футболке не знал».
Зейналов пояснил, что футболку со спорным рисунком ему выдали в Нижнем Новгороде для концерта, а «нечто вроде мальтийского креста в районе живота» он не заметил.
Все трое задержанных были оштрафованы на 1 тысячу рублей. Сам Троицкий заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику и «не разбирается в ней».