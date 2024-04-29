Лидер «Коррозии металла» сообщил, что барабанщик группы впал в кому

Лидер «Коррозии металла» сообщил, что барабанщик группы после задержания полицией впал в кому

Tекст: Денис Тельманов

«Барабанщик «Коррозии» Марк находится в коме», – сообщил Троицкий, передает РИА «Новости».



Напомним, что в ночь на воскресенье трое участников группы «Коррозия металла», включая Сергея Троицкого, были задержаны во время концерта в Нижнем Новгороде за демонстрацию нацистской символики.

Суд установил, что гитаристы Даниил Буренков и Рамиль Зейналов 16 ноября 2023 года на концерте в Нижнем Новгороде демонстрировали футболки с изображением свастики.

В ходе судебного заседания Буренков заявил, что «идеи нацизма не поддерживает, о наличии запрещенной символики на футболке не знал».

Зейналов пояснил, что футболку со спорным рисунком ему выдали в Нижнем Новгороде для концерта, а «нечто вроде мальтийского креста в районе живота» он не заметил.

Все трое задержанных были оштрафованы на 1 тысячу рублей. Сам Троицкий заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику и «не разбирается в ней».



