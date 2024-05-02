Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.0 комментариев
Пасечник: Организаторы теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе использовали один подход
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, организаторы теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье и устроенной десять лет назад бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода.
Как заявил Пасечник, в организации теракта в «Крокусе» и убийств в Одессе прослеживается один подход: сначала идет атака на мирных людей, затем поджог, передает РИА «Новости». Он отметил, что трагедия в Одессе – одно из подтверждений того, необходимости денацификации Украины.
Пасечник напомнил, что за прошедшие со дня трагедии годы Киев не сделал ничего для поимки боевиков, а «чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, вошли в состав украинских официальных структур». Он уверен, что конец этому геноциду может положить только ликвидация киевского режима.
Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что день трагедии в Одессе стал «точкой невозврата», когда мир разделился на тех, кто осудил насилие украинских неонацистов над людьми, и тех, кто закрыл на это глаза.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.