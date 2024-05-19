Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».16 комментариев
В Белгородской области сбили беспилотник
В Чернянском районе Белгородской области системой ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Чернянском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram-канале.
По словам главы региона, в селе Волоконовка в результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, один автомобиль поврежден. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. метров.
«Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая была предпринята попытка атаковать гражданские объекты в Славянском и Кущевском районах Краснодарского края с помощью беспилотников. Оперативный штаб региона сообщил, что подавлено не менее 10 БПЛА.