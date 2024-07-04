ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Медведев раскрыл темпы набора контрактников в ВС России
Медведев: В ВС России набирают около тысячи контрактников и добровольцев ежесуточно
Среднесуточный темп набора военнослужащих по контракту и добровольцев в ряды Вооруженных сил России находится на уровне около тысячи человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Поставленная президентом задача по набору контрактников и добровольцев в ВС России в 2024 году выполняется, заявил он в ходе совещания в Минобороны, передает ТАСС.
В течение первых месяцев этого года контракты на военную службу заключили около 190 тыс. человек, добавил Медведев.
В апреле сообщалось, что число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге.