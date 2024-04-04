Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге

Минобороны: С начала года свыше 4,5 тыс. жителей Подмосковья заключили контракты на военную службу

Tекст: Ольга Никитина

В военном ведомстве отметили, что за последние полторы недели в Подмосковье контракты с Минобороны заключили более 800 человек, а всего с начала года – уже свыше 4,5 тыс. жителей региона. В 2023 году этот показатель был 14,5 тыс. человек, передает ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье и Санкт-Петербурге. Во Владивостоке за полторы недели контракты заключили более 500 человек, а с начала года – уже свыше 2,6 тыс. жителей региона (в 2023 году – 9 тысяч). В Санкт-Петербурге за полторы недели число контрактников выросло до 450 человек, а с начала года – до 2,5 тысяч.

Накануне в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине. В военном ведомстве отмечали, что многие записываются на службу по контракту из желания отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле».