Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.3 комментария
Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге
Минобороны: С начала года свыше 4,5 тыс. жителей Подмосковья заключили контракты на военную службу
Число желающих служить по контракту в Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге значительно увеличилось, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что за последние полторы недели в Подмосковье контракты с Минобороны заключили более 800 человек, а всего с начала года – уже свыше 4,5 тыс. жителей региона. В 2023 году этот показатель был 14,5 тыс. человек, передает ТАСС.
Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье и Санкт-Петербурге. Во Владивостоке за полторы недели контракты заключили более 500 человек, а с начала года – уже свыше 2,6 тыс. жителей региона (в 2023 году – 9 тысяч). В Санкт-Петербурге за полторы недели число контрактников выросло до 450 человек, а с начала года – до 2,5 тысяч.
Накануне в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине. В военном ведомстве отмечали, что многие записываются на службу по контракту из желания отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле».