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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

    UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт в статье «Оружие, меняющее правила игры: как Россия использует планирующие бомбы, чтобы деморализовать украинские войска» заявила, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    По ее словам, эти бомбы «не только наносят огромный ущерб инфраструктуре, но и деморализуют украинских военных, вызывая у них рвоту, сотрясение мозга и контузию», передает РИА «Новости».

    Россия начала использовать эти бомбы еще в 2023 году, но сейчас их производство значительно увеличено, отметила Эллиотт.

    Именно эти бомбы, по словам автора статьи, сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

    Ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 17:06 • Новости дня
    Шойгу объяснил, зачем Киев прибегает к терактам

    Шойгу: Киев с помощью терактов пытается убедить Запад в способности противостоять ВС РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев, несмотря на отсутствие результатов на поле боя, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В этих целях, по словам Шойгу, киевский режим пытается перенести боевые действия на территорию России и прибегает к террористическим актам, обстреливает мирных жителей, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Как подчеркнул министр, на подобные преступления украинских боевиков российские войска реагируют «асимметрично».

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин.

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    2 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    WION: Новая версия БПЛА «Джокер-10» ВС России сыграет решающую роль в боях с ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION.

    Как указали в эфире телеканала, БПЛА станет ключевым в российско-украинском конфликте, новая модификация российского беспилотника способна выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать украинские дроны в воздухе, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, использование модифицированного FPV-дрона «Джокер-10» для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле велосипеда.

    Ранее гендиректор предприятия-разработчика «Джокера» Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что российские разработчики представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Отец террориста Мирзоева рассказал, что сын не ходил в мечеть

    Tекст: Александра Юдина

    Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) Барот заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил.

    В Telegram-канале Ruptly опубликовано интервью с отцом Мирзоева, в котором он сказал, что за два дня до атаки на «Крокус» Далерджон позвонил матери и сообщил, что собирается вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске.

    Также Барот Мирзоев отметил, что его сын молился «когда хотел», а Коран даже не читал.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

    Напомним, источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.


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    2 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова

    В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»

    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Школьник Ислам Халилов, проявивший мужество и самоотверженность при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, 27 марта получил награду в Госдуме.

    На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.

    «Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».

    Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.

    Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».

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    2 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    «Калашников» показал применение дронов-камикадзе «Куб» на расстоянии более 50 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

    Как говорится в сообщении концерна, поражение целей осуществлено на расстояниях до и свыше 50 км, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Максим Климов назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

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    2 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    Шойгу: ВМФ России усилят тремя малыми ракетными кораблями до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    До конца 2024 года Военно-морской флот России получит три малых ракетных корабля с «Калибрами», их передаст Зеленодольский завод им. Горького, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Для повышения боевого потенциала ВМФ его продолжают оснащать кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности, сказал министр. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Головной корабль серии ракетоносцев типа «Каракурт» уже вошел в состав ЧФ и уже успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод должен передать морякам еще три таких корабля.

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    2 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Times: Британские тяжелые БПЛА Watchkeeper не могут летать при плохой погоде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружении ВС Британии, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела, пишет The Times, ссылаясь на экс-замглавы Минобороны королевства Марка Франсуа.

    По словам Франсуа, затянувшаяся на почти 20 лет история проекта Watchkeeper, основанного на израильском БПЛА Hermes 450, который успешно используется ВВС Израиля, обошелся британскому бюджету в 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,75 млрд долларов) с семикратным превышением первоначальных оценок, передает ТАСС.

    При этом Минобороны королевства предъявило к БПЛА почти 2,5 тыс. дополнительных требований, из-за чего дроны разрабатывались дольше запланированного, стали дороже и тяжелее, что отрицательно сказалось на их возможностях, а восемь из 54 заказанных БПЛА стоимостью 5 млн фунтов (6,27 млн долларов) каждый уже пришлось списать по причине аварий в ходе испытательных и тренировочных полетов.

    Как пишет The Times, в настоящий момент ни один из разведывательных БПЛА не используется, в Минобороны королевства заявили, что Watchkeeper успешно применялись по всему миру, в том числе в Афганистане.

    Ранее Британия пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников.

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    2 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Шойгу: Призывников не собираются привлекать к участию в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале этого месяца стартовала весенняя призывная кампания, призывников не станут привлекать к участию в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», – приводятся его слова в Telegram-канале министерства.

    Он добавил, что во всех регионах сформировано 2 тыс. 646 призывных комиссий, в соответствии с указом президента, призыву подлежат 150 тыс. человек.

    Военнослужащие, у которых истек срок службы по призыву, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства, отметил глава ведомства.

    До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский подчеркивал, что тех, кого призовут в ходе весенней кампании, не будут привлекать к участию в СВО.

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