Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.8 комментариев
Франция поддержала предложение пригласить Россию на конференцию по Украине
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о поддержке Парижем предложения пригласить Россию на конференцию по Украине
Париж поддерживает инициативу Киева по приглашению России на вторую международную конференцию по Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Барро отметил, что украинская сторона высказала предложение «пригласить Россию на вторую международную конференцию». «Мы поддерживаем это решение», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на LCI.
Барро подчеркнул, что конференция должна состояться до конца 2024 года. Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с трудностями, «ей тяжело удерживать линию фронта» и придется встретить зиму с разрушенной в значительной мере энергетикой, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, который собирались организовать в ноябре, был перенесен, однако позднее украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй саммит по Украине все же планируется провести в ноябре.