Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».16 комментариев
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников,
В Краснодарском крае предотвращена атака беспилотников на Славянский и Кущевский районы. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что в Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.
В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но возгораний не зафиксировано.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
На месте падений работают оперативные и специальные службы.