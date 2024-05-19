В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников,

Tекст: Денис Тельманов

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что в Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но возгораний не зафиксировано.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте падений работают оперативные и специальные службы.