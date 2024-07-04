  • Новость часаПутин назвал условие для прекращения огня на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ШОС становится полюсом нового миропорядка
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене
    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире
    Путин заявил о готовности РФ ответить зеркально на размещение РСМД США
    Путин рассказал о серьезном отношении РФ к заявлениям Трампа по Украине
    Путин назвал сигналом для мира позицию ШОС по милитаризации космоса
    Захарова спрогнозировала будущее ПА ОБСЕ без участия России
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    17 комментариев
    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня

    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО

    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

    4 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о существовании в стране «нерукопожатных» деятелей культуры.

    По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.

    «Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.

    Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».

    В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

    Коментарии (34)
    2 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27

    Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

    Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

    Коментарии (84)
    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

    Коментарии (17)
    4 июля 2024, 02:30 • Новости дня
    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре

    Советник главы ДНР Гагин: Тактический успех в районе Часового Яра говорит о проломе обороны ВСУ

    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Взятие под контроль микрорайона «Новый» в Часовом Яре можно расценивать как тактический успех российской армии, который открывает возможности для дальнейшего освобождения города и свидетельствует о проломе обороны ВСУ, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, все последнее время за этот участок в восточной части Часова Яра шли серьезные бои. «Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», – приводит РИА «Новости» слова советника.

    Напомним, накануне российские войска освободили район «Новый» в городе Часов Яр.


    Коментарии (3)
    3 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство обороны России сообщило, что экипаж одного из танков Т-80 в составе группировки войск «Восток» в зоне СВО самостоятельно усовершенствовал свою машину, оснастив ее дополнительной защитой.

    В заявлении отмечается, что данная защита эффективна против FPV-дронов и магнитных мин. «На передней части танка установлен специальный трал, который используется для разминирования проходов», – передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение.

    Также сообщается, что танкисты укрепляют броню с помощью навесных козырьков и стальных листов на корпусе. Дополнительная динамическая защита устанавливается на днище, чтобы защитить машину от взрывов магнитных мин.


    Коментарии (10)
    3 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей не оставаться на «открытом пространстве около моря».

    На днях российские войска ударили по местам хранения и подготовки беспилотных водных украинских катеров.

    Коментарии (4)
    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


    Коментарии (15)
    2 июля 2024, 06:43 • Новости дня
    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде

    Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде

    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде
    @ кадр из видео t.me/rybar

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил российский удар по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области Украины.

    Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».

    15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.

    Коментарии (5)
    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

    Коментарии (35)
    2 июля 2024, 12:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском

    Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска, куда перебросили элитные подразделения

    Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска теснят военных ВСУ на севере Волчанска, куда были переброшены элитные подразделения и наемники, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на севере реки Волчанка скопилось очень большое количество военнослужащих противника, которых ВС России теснят и ежедневно уничтожают, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что российские войска двигаются вперед, выбивая противника со всех позиций, и противопоставить им в Волчанске противник уже ничего не может.

    Он уточнил, что в данный район Киевом переброшены элитные подразделения бригады.

    «И «Лють» там была, и евро-ичкерийские шайтаны, итальянцы, иностранцы тоже», – подчеркнул Алаудинов.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.

    Коментарии (9)
    3 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    ВСУ потеряли опорный пункт под Кременной

    Российские военные лишили ВСУ опорного пункта под Кременной

    ВСУ потеряли опорный пункт под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате двухдневных боев российские военные взяли в огневой мешок и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в Кременском лесу в ЛНР, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российской армии удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу, что лишило бойцов ВСУ снабжения и возможности вести ротационные мероприятия, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после двух дней боев солдаты ВСУ, понеся значительные потери, оставили занимаемые позиции и бежали в юго-западном направлении.

    Подполье сообщило об ударе по выпускающему дроны заводу в Харькове.

    Коментарии (3)
    2 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении

    Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ

    Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    За последний месяц активность украинских военных в Херсонской области значительно снизилась, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ потеряли инициативу на направлении, противник «выдохся», передает ТАСС.

    Также Сальдо добавил, что украинские войска несут потери, их атаки становятся менее интенсивными. Кроме того, он добавил, что российские войска продолжают укреплять свои позиции в регионе.

    Накануне ВС России отбили попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра.

    Коментарии (11)
    3 июля 2024, 01:26 • Новости дня
    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским

    Орбан предложил Зеленскому «изменить порядок действий» по урегулированию конфликта на Украине

    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «изменить порядок действий» – «сначала объявить о прекращении огня» на Украине, а уже затем «ускорить процесс организации мирных переговоров» с Россией.

    Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией. Однако, по словам премьера, у Зеленского возникли «сомнения по этому поводу», идея ему «не очень понравилась». «Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.

    Как заявил глава правительства Венгрии, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине», в связи с чем украинский лидер «объяснил свои пределы возможного».

    Орбан сказал, что хотел «объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир», но не планировал «в чем-то убеждать» украинскую сторону. Как заявил Орбан, он хотел «понять и прояснить» позицию Зеленского, выяснив, на что тот «готов пойти», когда речь идет о мире.

    Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Киев ответил отказом на предложение Орбана.

    Коментарии (0)
    2 июля 2024, 07:19 • Новости дня
    Военные группировки «Восток» сорвали планы ВСУ по усилению позиций

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Восток» в ходе активных боевых действий нанесли поражение украинским военным, сорвав их попытки укрепить передовые позиции в районах населенных пунктов Водяново, Шевченко, Урожайное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, были также пресечены действия инженерных групп ВСУ в районах Червоново и Дорожнянки, передает ТАСС.

    В результате огневого поражения из артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й и 102-й бригад территориальной обороны ВСУ, а также 21-й отдельной бригады нацгвардии Украины. Удары наносились по объектам в районах Владимировки, Катериновки, совхоза «Октябрь», Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля.

    По уточненным данным, потери украинской стороны за сутки составили до 120 человек, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов и два пункта боепитания.

    Накануне российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.

    Коментарии (0)
    4 июля 2024, 02:13 • Новости дня
    Чешский доброволец ВСУ попал под суд на родине за мародерство

    Tекст: Максим Попов

    В Праге проходит судебный процесс над Филиппом Симаном, который воевал в украинской армии в качестве добровольца. Его обвиняют в том, что он служил без соответствующего разрешения, а также в мародерстве.

    Согласно данным следствия, Симан вывез из Украины различные вещи, включая предметы роскоши, такие как очки Gucci и дыхательная маска из самолёта. Также он забрал слитки золота и серебра, а с погибших солдат снимал береты и кольца. Всё это происходило в Буче и Ирпене, в Киевской области, сообщили СМИ.

    По информации, полученной от прокурора, Симан вступил в украинский добровольческий батальон «Карпатская Сечь» в конце марта 2022 года. Однако для граждан Чехии, желающих служить в иностранной армии, требуется разрешение от президента. Но у Симана его не было.

    Известно, что в настоящее время Симан находится под стражей, поскольку есть «обоснованное подозрение», что он может скрыться.

    Напомним, в конце мая боевик «Айдара» рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР.

    Коментарии (6)
    Главное
    Госдума приняла закон о повышении военных пенсий
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    Apple убрала из своего магазина четыре VPN-сервиса по требованию России
    Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
    Польша и Словакия отказались отправлять своих военных на Украину
    ITF подтвердила участие семи российских теннисистов в Олимпиаде
    В Москве задержали подозреваемого в убийстве своих родителей

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ

    Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и вопрос нового наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции, поэтому попытка нового наступления представляется весьма вероятной. В то же время Россия, как считают аналитики, готова к подобному развитию событий, и новый «контрнаступ» закончится таким же провалом, как и предыдущий. Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Прибалтики довели русских до «партизанской войны»

    В Прибалтике зафиксирован очередной эпизод «гибридной войны с Россией» и «угрозы нацбезопасности»: некто повредил висящие на стене одного из рижских зданий портреты украинских военных. А до того были и поджоги Музея оккупации, и вытирание ног о государственный флаг. Почему в Прибалтике утверждают, что все это дело рук российских спецслужб, и так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............