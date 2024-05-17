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Глава Минсельхоза рассказала о реализации национальных целей в сфере АПК
По многим направлениям Россия уже достигла продовольственной самообеспеченности. Также за последние годы страна сделала огромный скачок в развитии экспорта продукции АПК. Сейчас отрасль входит в новый цикл, при этом одной из ключевых задач для достижения поставленных президентом целей является обеспечение технологического суверенитета, заявила новый министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке «Россия».
Лут рассказала о работе по реализации ряда национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента № 309, – это «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство» и «Комфортная и безопасная среда для жизни». Они, в частности, предусматривают увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а экспорта – не менее чем в 1,5 раза, обеспечение технологической независимости в сфере продбезопасности, улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В настоящее время ведется работа над нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его реализация позволит снизить зависимость от импорта по ряду важнейших направлений.
Нацпроект будет включать в себя восемь федеральных проектов: «Селекционная и генетическая независимость АПК», «Обеспеченность АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками», «Обеспеченность АПК отечественными ветпрепаратами и вакцинами», «Техническая и технологическая независимость в сельхозмашиностроении», «Технико-технологическая независимость животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности», «Технологическая независимость производства средств защиты растений», «Отечественный флот для нужд АПК и РХК», «Кадровое и научное обеспечение АПК и РХК».
Глава Минсельхоза рассказала о планах работы по этим направлениям, подчеркнув, что наша страна должна и имеет все возможности для того, чтобы выпускать собственные средства производства, ферменты, пищевые и кормовые добавки, ветпрепараты, вакцины и другие виды продукции.
Говоря о результатах реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий, Лут отметила, что проводимая работа позволяет закреплять людей в малых населенных пунктах, создавать рабочие места, комфортное жилье, современную инфраструктуру. Финансирование госпрограммы каждый год увеличивается. При этом в настоящее время обсуждается синхронизация всех действующих программ, предусматривающих мероприятия по развитию сельских территорий. Это позволит ускорить работу по повышению качества жизни людей.
В завершение Лут выразила уверенность, что отрасль справится со всеми задачами, как это уже было не раз. Она поблагодарила российский бизнес, добившийся выдающихся результатов, и отметила, что Россия является великой страной в сфере агропромышленного комплекса.