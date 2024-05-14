Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Российская ПВО сбила управляемую авиабомбу Hammer в Белгородской области
ПВО сбила авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ в Белгородской области
Силы ПВО России сбили управляемую авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что они были сбиты с 18.00 до 19.39 мск. Дежурными средствами ПВО французская управляемая авиабомба и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области, передает ТАСС.
Ранее при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области были повреждены шесть жилых домов.