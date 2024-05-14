Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Кремль отверг обвинения в «гибридных атаках» на Запад
Все демарши в адрес России со стороны европейских столиц, связанные с якобы имеющей место дезинформацией и «гибридными атаками», носят абсолютно безосновательный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия решительно отвергает подобные обвинения, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения НАТО в том, что якобы Россия проводит гибридные атаки против стран альянса, являются дезинформацией.