В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией

Спикер МИД Захарова заявила о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, НАТО во время учений отрабатывают коалиционные действия против России с применением всех инструментов, включая гибридные методы и обычные вооружения, передает ТАСС.

Также дипломат отметила, что заявления высокопоставленных представителей НАТО, таких как глава Военного комитета альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, «недвусмысленно подтверждают, что НАТО всерьез готовится к потенциальному конфликту с Россией».

В заключение Захарова добавила, что подобная риторика и действия НАТО «вызывают серьезную озабоченность» России.

Ранее спикер МИД заявила, что войска Североатлантического альянса будут уничтожены в случае их отправки на Украину.