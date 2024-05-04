Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
Спикер МИД Захарова заявила о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
Учения НАТО Steadfast Defender 2024 демонстрируют серьезную подготовку альянса к возможному противостоянию с Россией, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, НАТО во время учений отрабатывают коалиционные действия против России с применением всех инструментов, включая гибридные методы и обычные вооружения, передает ТАСС.
Также дипломат отметила, что заявления высокопоставленных представителей НАТО, таких как глава Военного комитета альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, «недвусмысленно подтверждают, что НАТО всерьез готовится к потенциальному конфликту с Россией».
В заключение Захарова добавила, что подобная риторика и действия НАТО «вызывают серьезную озабоченность» России.
Ранее спикер МИД заявила, что войска Североатлантического альянса будут уничтожены в случае их отправки на Украину.