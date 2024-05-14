В Петербурге возбудили третье уголовное дело после ДТП с упавшим в Мойку автобусом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Главного следственного управления СК по городу, в рамках расследования была установлена причастность генерального директора ООО «Такси» к фальсификации ЕГРЮЛ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц», передает ТАСС.

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца начальника автоколонны компании-перевозчика, чей автобус в пятницу упал в реку Мойку. До этого Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, упавшего в реку автобуса.