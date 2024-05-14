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В Петербурге возбудили третье уголовное дело после ДТП с упавшим в Мойку автобусом
СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении гендиректора компании-перевозчика, чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Мужчину подозревают в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.
Как говорится в сообщении Главного следственного управления СК по городу, в рамках расследования была установлена причастность генерального директора ООО «Такси» к фальсификации ЕГРЮЛ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц», передает ТАСС.
Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца начальника автоколонны компании-перевозчика, чей автобус в пятницу упал в реку Мойку. До этого Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, упавшего в реку автобуса.