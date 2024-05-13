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Начальника автоколонны арестовали после падения автобуса в реку в Петербурге
В Петербурге начальника автоколонны арестовали на два месяца после падения автобуса в Мойку
Суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца начальника автоколонны компании-перевозчика, чей автобус в пятницу упал в реку Мойку с Поцелуева моста, в результате чего погибли семь человек.
Суд заключил Халилова Джахангира Адалет оглы под стражу на срок до 10 июля 2024 года, передает ТАСС.
Ранее руководитель автоколонны компании-перевозчика, чей автобус рухнул в реку Мойку в Петербурге, частично признал вину в оказании небезопасных услуг.
На прошлой неделе автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге, погибли семеро. Водитель автобуса также стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации.