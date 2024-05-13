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Начальник автоколонны частично признал вину в аварии с упавшим в реку автобусом
Руководитель автоколонны компании-перевозчика, чей автобус рухнул в реку Мойку в Петербурге, частично признал вину в оказании небезопасных услуг, приведшей к гибели семи пассажиров, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Обвинение Джахангиру Халилову предъявили 12 мая, он частично признал вину, сообщили в пресс-службе ТАСС. В понедельник Октябрьский райсуд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о его аресте.
Начальника автоколонны ООО «Такси» стало известно 11 мая. Следователи установили, что на него возлагали обязанность контроля соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, включая режим труда и отдыха водителей.
Водителю, согласно версии следствия, несколько дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.
На прошлой неделе автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге, погибли семеро. Водитель автобуса также стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации.