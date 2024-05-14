Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.7 комментариев
Мощная вспышка произошла на Солнце
Ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса X на Солнце во вторник, сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Как сообщили в ИПГ, утром 14 мая в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) зарегистрирована вспышка X1.7 продолжительностью 16 минут, которая сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, передает ТАСС.
Там добавили, что уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в настоящее время находится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, согласно мониторингу.
Ранее США и Китай объявили высший уровень предупреждения из-за мощной магнитной бури.