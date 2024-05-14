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    14 мая 2024, 09:59 • Новости дня

    Мощная вспышка произошла на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса X на Солнце во вторник, сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

    Как сообщили в ИПГ, утром 14 мая в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) зарегистрирована вспышка X1.7 продолжительностью 16 минут, которая сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, передает ТАСС.

    Там добавили, что уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в настоящее время находится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, согласно мониторингу.

    Ранее США и Китай объявили высший уровень предупреждения из-за мощной магнитной бури.

    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    @ mil.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

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    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

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    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

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    13 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»

    Умер актер и каскадер Владимир Жариков

    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»
    @ кадр из "Тайны кино"

    Tекст: Вера Басилая

    Снимавшийся в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят» актер, каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

    Владимир Жариков скончался 10 мая, он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов России, следует из сообщения на сайте Союза кинематографистов.

    Жариков снимался как актер и каскадер в более 80 кинопроектах, среди которых  «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта». Был преподавателем в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Организовал кинофирму «Мустанг».

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    13 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

    Журналист Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

    Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлено последнее заявление и.о. министра обороны России Сергея Шойгу перед отставкой.

    В своем Telegram-канале Зарубин указал, что видео было снято 6 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина. Шойгу рассказал о высокой оценке главой государства работы правительства.

    Также он рассказал, что Путин говорил о результатах деятельности кабинета министров в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций. При этом министр отметил, что слово «беспрецедентные» кажется очень мягким, если посмотреть на тот объем санкций, который был введен против России.

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

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    13 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    13 мая 2024, 21:38 • Новости дня
    Совладелец группы «Макфа» потребовал 100 млн рублей от шоу Андрея Малахова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к авторам шоу «Малахов». Истец требует взыскать с ответчиков 100 млн рублей за распространение порочащих сведений, сообщил адвокат, представляющий интересы Юревича и его семьи.

    В апреле 2024 года в эфире программы «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» прозвучали сведения о Юревиче, которые истец считает не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Адвокаты от имени Юревича просят суд признать распространенную информацию не соответствующей действительности и обязать ответчиков ее опровергнуть, сообщает 74.RU.

    Отмечается, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы. В иске перечислено более 20 фраз из программы, которые Юревич считает порочащими. Истец считает, что программа была направлена на подрыв его репутации в условиях рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов его семьи. Юревич просит суд взыскать с ответчиков 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Ранее сообщалось, что судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

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    13 мая 2024, 22:41 • Новости дня
    США предрекли финансовую катастрофу из-за госдолга

    Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс считает, что в следующем году США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга.

    По его мнению, это произойдет, когда будет введен лимит госдолга, что приведет к увеличению расходов и налоговых ставок, сообщает RT.

    По прогнозу МВФ, в 2024 году государственный долг США превысит 123% ВВП и достигнет почти 134% в 2029-м.

    Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара из-за госдолга США

    Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».

    Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов «пугает».

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    13 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США

    Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США

    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который прилетит в Тбилиси 14 мая, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.

    Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.

    Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.

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    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    13 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО не знает, что с делать со сбоями в работе GPS над Балтийским морем, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, при этом в самой блокировке он обвиняет Россию, но никаких доказательств не приводит.

    Как передает слова Скшипчака издание Fakt, самое худшее в этой ситуации то, что НАТО беспомощно и не знает, что делать в данный момент, передает РИА «Новости».

    При этом в создании помех в работе GPS он обвинил Россию, не приведя никаких доказательств. Как напомнил генерал, поскольку от правильной работы GPS зависит функционирование западного оружия, часть арсеналов стран НАТО может быть выведена из строя.

    Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест в связи с помехами сигналу GPS, в которых Таллин обвиняет Москву.

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить ею

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его руководителем Сергея Шойгу.

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