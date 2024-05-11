США и Китай объявили высший уровень предупреждения из-за мощной магнитной бури

Tекст: Александра Юдина

Согласно данным американской метеослужбы, экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 мск в субботу), при такое показателе возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи, передает РИА «Новости».

По информации китайского центра мониторинга, магнитуда бури достигла максимальной отметки (Кр=9) – резкое возмущение геомагнитного поля было зафиксировано в пятницу в 23.00 по пекинскому времени (18.00 мск), передает ТАСС.

Страны объявил высший («красный») уровень предупреждения в связи с мощнейшей магнитной бурей.

Накануне сообщалось, что на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за последние 25 лет. Ученые Института прикладной геофизики до этого сообщили о регистрации третьей за день вспышки самого высокого класса X на Солнце.

