Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
США и Китай объявили высший уровень предупреждения из-за мощной магнитной бури
Метеорологическая служба США (NOAA) и Национальный центр мониторинга и предупреждения о космической погоде КНР объявили высший уровень предупреждения в связи с достигшей Земли 11 мая мощнейшей магнитной бурей.
Согласно данным американской метеослужбы, экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 мск в субботу), при такое показателе возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи, передает РИА «Новости».
По информации китайского центра мониторинга, магнитуда бури достигла максимальной отметки (Кр=9) – резкое возмущение геомагнитного поля было зафиксировано в пятницу в 23.00 по пекинскому времени (18.00 мск), передает ТАСС.
Страны объявил высший («красный») уровень предупреждения в связи с мощнейшей магнитной бурей.
Накануне сообщалось, что на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за последние 25 лет. Ученые Института прикладной геофизики до этого сообщили о регистрации третьей за день вспышки самого высокого класса X на Солнце.