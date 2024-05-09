На Солнце произошла третья за сутки вспышка самого высокого класса

На Солнце произошла серия вспышек самого высокого класса

Tекст: Денис Тельманов

«9 мая в 20:44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W28) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 37 минут», – приводит ТАСС сообщение института.

Отмечается, что 9 мая в течение дня были зафиксированы также вспышки класса X1.0 и X2.2.

Всего за 9 мая на Солнце произошло 12 вспышек классов M и X. За последние две недели это уже девятая вспышка самого высокого класса X.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X.

Класс X соответствует наиболее мощным вспышкам. Вспышки такого уровня могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что сильнейшую за последние три месяца вспышку зафиксировали на Солнце.