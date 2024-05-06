Сильнейшую за последние три месяца вспышку зафиксировали на Солнце

Блогеры высмеяли заявление Зеленского о Боге с украинским шевроном

Tекст: Дарья Григоренко

«Это скорее говорит о способе мышления», – написала она в своем Telegram-канале, сравнивая слова украинских политиков с их высказываниями о Гарри Поттере, который также носил бы шеврон ВСУ.

Она пояснила, что «Бог в мире шоу-биза и нетфликс-политики» является «позитивным героем», как, например, из книг и сериалов, «очередной «марвел», которого обязательно нужно забрендировать своим «мерчем»». По ее словам, в планах украинского лидера было озвучить красивую фразу, но получилось «обозначить собственный цинизм и неверие». Сергеева добавила, что слова Зеленского о том, что Бог является его союзником и равным себе, комментировать не стоит.

Украинский блогер Сергей Черкасский также прокомментировал слова Зеленского. «А тату с Бандерой не было?», – спросил он он в Telegram-канале. В то же время киевская публицистка Мирослава Бердник в своем Telegram-канале порассуждала о существовании «небесной ТЦК».

Киевский политолог Алексей Нечаев отметил в Telegram-канале, что Зеленский «так увлекся веществами и законом об ужесточении мобилизации, что в его жовто-блакитной картине мира даже Бог не избежал контакта с «оливками» из ТЦК». «Интересно, что на это ответит небесная канцелярия», – подчеркнул он.

«Когда Зеленский говорит, что у Христа на плече шеврон ВСУ, я очень живо припоминаю, какие у них шевроны. Товарищи силовики, я вот атеист, но даже для меня это слишком. А можно впаять этому хоббиту еще и оскорбление чувств верующих?», – написал военкор, дончанин Игорь Гомольский в своем Telegram-канале.

В свою очередь член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в Telegram-канале отметила, что Зеленский стал совсем плох, и совсем неудивительно, что человек играет в нацизм, поскольку, по его мнению, Бог является только украинским. «Странно, что после этого поста украинцы все еще не вызвали к нему санитаров», – указала она.

Публицист и историк Егор Холмогоров в Telegram-канале добавил: примечательно не то, что Зеленский записал Бога на свою сторону, а «примечательно то, что он воображает его, как бессловесного моба, которого словили и засунули в окоп ТЦКшники».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского про шеврон «передозом».

Напомним, в воскресенье Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом.