Мощные вспышки на Солнце отключили радиосвязь в ряде стран

Солнечные вспышки X- и M-класса нарушили коротковолновую связь в Японии, Китае и Австралии

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщи портал Spaceweather, первая вспышка X-класса, самая мощная в текущем солнечном цикле, произошла 2 мая в 02:22 по Гринвичу (05:22 мск). Вторая вспышка, более слабая, M-класса, была зарегистрирована 3 мая в 08:00 по Гринвичу (11:00 мск), передает Газета.Ru.

Отмечается, что обе вспышки произошли в области активных солнечных пятен AR3663, которая в момент происшествий была обращена к Земле. Ученые предполагают, что как минимум одна из вспышек сопровождалась выбросом потока солнечной плазмы в космос.

По мнению ученых, если облако КВМ достигнет Земли, оно может вызвать геомагнитную бурю, которая вероятно приведет к сбоям в работе электросетей, телекоммуникаций и спутников.

Ранее сообщалось, что новая мощная вспышка произошла на Солнце, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.