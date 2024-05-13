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На Украине назвали Белоусова опытным управленцем
Секретарь СНБО Украины Литвиненко назвал Белоусова опытным управленцем
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко высоко оценил опыт Андрея Белоусова, которого российский лидер Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ.
Литвиненко в интервью France-Presse назвал Белоусова «опытным управленцем», способным обеспечить «долгосрочную войну на истощение». Он также отметил, что Белоусов обладает «серьезными связями» в российской разведке. «Белоусов имеет опыт работы в спецслужбах, что, без сомнения, будет играть важную роль в его работе на посту министра обороны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. В Кремле выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством объяснили необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Белоусов сделает Минобороны инновационным.