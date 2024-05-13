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Российские ПВО отразили атаку на Белгородскую область
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку на Белгородскую область, сбив два реактивных снаряда, шесть управляемых авиабомб и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что атака произошла около 19:30. По данным Минобороны, украинские военные использовали противорадиолокационные ракеты, управляемые авиационные бомбы и БПЛА самолетного типа.
Как указали в ведомстве, дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что в понедельник в Белгородской области отразили террористическую атаку киевского режима, ВСУ выстрелили 16 снарядами чешской РСЗО Vampire.