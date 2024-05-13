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    13 мая 2024, 19:31 • Новости дня

    Гладков: По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков вечером в понедельник.

    На всей территории региона объявлена ракетная опасность, тем, кто находится дома, следует не подходить к окнам, предупредил Гладков в своем Telegram-канале.

    Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, в том числе в коридоре, ванной, туалете и кладовой. Тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытия или другие безопасные места.

    Ранее в понедельник в Белгороде и Белгородском районе уже объявлялась ракетная опасность. Напомним, 12 мая в Белгороде в ходе обстрелов ВСУ погибли 19 человек.

    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

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    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

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    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    13 мая 2024, 05:30 • Новости дня
    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области

    Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска

    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.

    Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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    12 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.

    Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.

    Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    13 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Западные СМИ назвали возможные задачи наступления ВС России в Харьковской области

    Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

    По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».

    Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    13 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции

    Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции

    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

    По его словам, переговоры прерваны, так как часть украинской делегации была обвинена в коррупции, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак уточнил, что намеченный на 14 мая раунд переговоров отменили. Он добавил, что Польша не будет вести переговоры с коррупционерами.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему, в результате которой министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли.

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    13 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белгороде 12 мая в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 19 человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.

    Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.

    Ранения получили, по его данным, 27 человек.

    По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.

    Коментарии (40)
    13 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»

    ЕК назвала «дезинформацией» напоминание о словах Борреля, пожелавшего «победить Россию на поле боя»

    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия опровергла заявления о том, что Евросоюз стремится к военному разрешению конфликта на Украине, несмотря на то, что ранее именно это заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Это дезинформация и искажение реальности», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя слова врио главы МИД Сергея Лаврова о том, что если Запад «хочет решения конфликта на Украине на поле боя, то будет на поле боя», передает ТАСС.

    «Европейский союз не на поле боя», – заявил Стано, добавив, что победы на поле боя якобы хочет именно Россия. Он также подчеркнул, что Евросоюз – это «организация, основанная на философии мира».

    Напомним, в апреле 2022 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что прежде Евросоюз еще не выступал как военная организация.

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    13 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
    ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в зоне ответственности российской Южной группировки потеряла до 540 человек, указало Министерство обороны.

    Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад у Спорного и Раздоловки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 540 человек, два танка, включая немецкий Leopard-2А1, две бронемашины, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и итальянскую гаубицу Melara Мod 56.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР.

    Также отражены семь контратак 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Шумов, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б», хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 21-й бригады нацгвардии Украины у Великой Новоселки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 135 человек, танк, гаубицу М777, британскую САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны у Орехова (Запорожская область), Ивановки, Тягинки и Золотой Балки (Херсонская область).

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 55 человек, две бронемашины, САУ М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах.

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    13 мая 2024, 14:46 • Новости дня
    Максим Григорьев: Запад поддерживает Украину, чтобы убить больше русских

    В Общественной палате назвали удар по многоэтажке в Белгороде военным преступлением

    Максим Григорьев: Запад поддерживает Украину, чтобы убить больше русских
    @ Павел Колядин/ТАСС

    «Ни о каком чувстве собственной вины или ответственности Запада за совершенные преступления речи не идет, ведь они это делают специально, чтобы убить больше русских, нанести больший ущерб России», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, комментируя обстрелы Белгорода со стороны Украины.

    «Совершенно однозначно могу сказать, что это является военным преступлением. Это нарушение Женевских конвенций, грубейшие военные преступления, преступления против человечности, которые намеренно осуществляются киевским режимом. Эти преступления не имеют срока давности в соответствии с международным законодательством. Намеренные обстрелы мирных районов, убийство мирных граждан – это нарушение международного гуманитарного права», – говорит Григорьев.

    Он подчеркивает, что подобного рода преступления регулярно совершаются киевским режимом. Международный общественный трибунал только за последние годы опросил более 800 пострадавших и свидетелей самых разных преступлений.

    «Более того, западные страны убивали и продолжают убивать людей по всему миру, непосредственно в этом участвуют и их вооруженные силы. Запад экстренными рейсами поставляет бомбы и ракеты, которые также применяются в этих целях. Ни о каком чувстве собственной вины или ответственности Запада за совершенные преступления речи не идет, ведь они это делают специально, чтобы убить больше русских, нанести больший ущерб России», – считает эксперт.

    Он отмечает, что такого рода удары, которые осуществляются западным оружием, западными ракетами, не могут происходить без участия западных стран, без проверки и одобрения целей. Однако совершить над ними правосудие, когда они не находятся на территории России, на сегодняшний день невозможно.

    «Всех причастных к этому военному преступлению будут наказывать тогда, когда они будут пойманы Российской Федерацией. После соответствующих судов, после соответствующих решений начнут осуществлять эти приговоры», – заключил Григорьев.

    В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате произошло обрушение целого подъезда жилого дома, погибли 19 человек.

    Позже посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что теракт в Белгороде – это наглядный пример того, как «киевский режим воюет с гражданскими», ведь «проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей». Также он подчеркнул, что к обстрелу напрямую причастен Запад, поскольку именно там союзники Киева выделили оружие для ВСУ и обучили их вести боевые действия.

    Коментарии (3)
    13 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов.

    Напомним, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

    Коментарии (9)
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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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