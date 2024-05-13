Гладков: По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

Tекст: Алексей Дегтярев

На всей территории региона объявлена ракетная опасность, тем, кто находится дома, следует не подходить к окнам, предупредил Гладков в своем Telegram-канале.

Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, в том числе в коридоре, ванной, туалете и кладовой. Тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытия или другие безопасные места.

Ранее в понедельник в Белгороде и Белгородском районе уже объявлялась ракетная опасность. Напомним, 12 мая в Белгороде в ходе обстрелов ВСУ погибли 19 человек.