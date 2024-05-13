«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.3 комментария
Гладков: По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность
По всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков вечером в понедельник.
На всей территории региона объявлена ракетная опасность, тем, кто находится дома, следует не подходить к окнам, предупредил Гладков в своем Telegram-канале.
Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, в том числе в коридоре, ванной, туалете и кладовой. Тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытия или другие безопасные места.
Ранее в понедельник в Белгороде и Белгородском районе уже объявлялась ракетная опасность. Напомним, 12 мая в Белгороде в ходе обстрелов ВСУ погибли 19 человек.