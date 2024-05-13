«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Умер актер и каскадер Владимир Жариков
Снимавшийся в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят» актер, каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
Владимир Жариков скончался 10 мая, он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов России, следует из сообщения на сайте Союза кинематографистов.
Жариков снимался как актер и каскадер в более 80 кинопроектах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта». Был преподавателем в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Организовал кинофирму «Мустанг».