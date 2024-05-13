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Комитет Совфеда провел консультации по кандидатуре Белоусова на пост главы Минобороны
В Совете Федерации прошли консультации по кандидату на пост министра обороны Андрея Белоусова, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Консультации провел комитет Совфеда по обороне и безопасности, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций с Совфедом не последует, указали в пресс-службе, передает ТАСС.
Содержательную часть представят в информационном письме, которое отправят президенту Владимиру Путину вместе с постановлением палаты.
Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. В понедельник кандидат выступил в Совете Федерации.