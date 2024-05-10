Мишустин: Россия должна стать более привлекательной для бизнеса

Tекст: Вера Басилая

Мишустин отметил, что правительство не планирует вводить ограничения для иностранного бизнеса, который захочет зайти в Россию с новыми проектами или будет продолжать работать в стране.

Также и.о премьер-министра объявил о намерении готовить соглашения о зоне свободной торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, запуске новых совместных экономических и инвестиционных проектов, передает ТАСС.

Он уточнил, что для расширения транзита товаров по международным коридорам будут укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру.

По словам Мишустина, правительство не будет ограничивать работу отечественных компаний на внешних рынках.

Ранее Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.