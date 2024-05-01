Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией заявления ЕС о «нарушении» прав компаний в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Заявление представителя дипслужбы Петера Стано с осуждением передачи АО «Газпром бытовые системы» Ariston и BSH Hausgerate – это «дезинформация мировой общественности», сообщило постпредство, передает ТАСС.

ЕС пытается навязать общественности мнение о том, что в России якобы не соблюдается международное право, это свидетельствует о том, что «еэсовцы живут в выдуманном ими же мире».

«В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», – заключило постпредство.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».

Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта передача соответствует правовому полю.