Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.7 комментариев
Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний
Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией заявления ЕС о «нарушении» прав компаний в России
Заявления Евросоюза о том, что на российской территории якобы предпринимаются меры против работающих в России компаний, не соответствуют действительности, заявило постпредство России при ЕС.
Заявление представителя дипслужбы Петера Стано с осуждением передачи АО «Газпром бытовые системы» Ariston и BSH Hausgerate – это «дезинформация мировой общественности», сообщило постпредство, передает ТАСС.
ЕС пытается навязать общественности мнение о том, что в России якобы не соблюдается международное право, это свидетельствует о том, что «еэсовцы живут в выдуманном ими же мире».
«В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», – заключило постпредство.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».
Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта передача соответствует правовому полю.