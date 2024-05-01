Главы регионов поздравили россиян с 1 Мая

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале отметил, что в регионе города и села становятся более комфортабельными и ухоженными, развиваются социальная и экономическая сферы.

Сейчас там строятся школы и дома, возводится кампус СахалинТех, проводится добыча газа, нефти, и все это – результат общей работы жителей региона. «Каждый день жители Сахалинской области вносят свой неотъемлемый вклад в развитие островного региона, делают в нем жизнь еще лучше», – отметил он.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале указал, что 1 Мая символизирует единство и солидарность трудящихся, этот праздник дорог многим поколениям россиян. По его словам, астраханцы всегда отличались «отзывчивостью и славными трудовыми традициями», во времена Великой Отечественной войны они обеспечивали фронт всем необходимым.

Сейчас все жители Астраханской области объединены и всеми силами помогают военнослужащим России, восстанавливают новые территории. В регионе возводятся школы и детсады, открываются производства, подчеркнул губернатор.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале привел справку о биографии заслуженного врача Башкортостана Гафура Фасхутдинова и о его семье, которая образовала целую трудовую династию.

В 1967 году Фасхутдинов приехал в Кальтовскую участковую больницу и начал работать там терапевтом, также трудился там в должности невролога, а позже стал главврачом. В возрасте 71 года он ушел на пенсию.

Его два сына и дочь посвятили свою жизнь системе здравоохранения региона. Дамир Фасхутдинов 30 лет работает водителем скорой помощи, его брат много лет работает врачом-педиатром.

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале отметил, что в регионе гордятся своими тружениками, берегут профессиональные традиции, чтят ветеранов и верят в молодежь.

По его словам, достижения и преобразования региона – результат плодотворной работы, таланта и энергии жителей Калмыкии, все ее жители хотят сделать республику сильнее и лучше.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил в своем Telegram-канале, что регион, несмотря на праздники, продолжает восстановление после паводка. Его жители сплотились в борьбе со стихией, они помогают друг другу, защищая города и села.

Сейчас в области проводятся субботники, в них в том числе участвуют школьники, студенты, волонтеры, предприятия. «Начинаем восстанавливать инфраструктуру. Это огромная работа, которую мы делаем все вместе», – подчеркнул он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении в Telegram-канале отметил, что труженики села, строители и дорожники, спасатели и врачи, студенты и школьники, добровольцы и люди разных профессий «сейчас в одном строю».

«Вложено много сил, впереди тоже много работы, но мы обязательно справимся», – заключил он.