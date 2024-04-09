Депутат: Оренбург готов к любому развитию событий в ситуации с паводком

Депутат Димов отметил координацию властей и волонтеров в борьбе с паводками в Оренбургской области

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация в Орске пока остается сложной, но в то же время она не ухудшается. Сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшился, но он еще составляет более тысячи кубов в секунду», – сказал Олег Димов, депутат Госдумы, секретарь Оренбургского регионального отделения «Единой России».

«С учетом расстояния от Орска до Оренбурга и большого сброса воды, основная волна идет до Оренбурга около пяти дней. Мы ждем пик паводка в региональном центре либо сегодня ночью, либо завтра. Однако город готов к любому развитию событий», – отмечает собеседник.

«Ответственные органы работают слаженно. В Орске развернут штаб, который возглавил лично губернатор, к деятельности подключился и министр по чрезвычайным ситуациям. На этом фоне следует отметить тесное взаимодействие региональных властей и федерального центра в рамках борьбы с паводком», – подчеркивает он.

«Также нам помогают другие регионы. В частности, питьевую воду в Оренбургскую область присылали, например, Башкирия, Татарстан, Нижний Новгород, Самара, Московская область, Дагестан, Иваново, Волгоград. Был вопрос с постельным бельем для пунктов временного размещения, но его тоже решают совместными усилиями. Гуманитарные машины идут практически с интервалом в час», – отмечает депутат.

По словам собеседника, налажена работа и силовых ведомств. «Изначально возникла проблема с мародерами, однако правоохранители быстро справились с этим», – поясняет он. «Сейчас в Орске в полном объеме работают пункты временного размещения. В Оренбурге также были созданы такие центры. Всего на данный момент их шесть. Пока заселены только два, но остальные места оснащены всем необходимым и готовы в любой момент принять людей», – акцентирует он.

«Следует отметить и активную работу волонтеров – они помогают практически во всех пунктах временного размещения. В круглосуточном режиме задействовано порядка 150 человек. Всего на данный момент посменно работают около 500 добровольцев. Еще две тысячи зарегистрированы и разбиты на отряды. Их подключат, если возникнет такая необходимость», – подчеркивает депутат.

«Меры поддержки пострадавших граждан тоже прорабатываются. Уже вдвое были увеличены выплаты гражданам при повреждении жилья. Также людям будет компенсироваться стоимость аренды по 10 тыс. рублей в сутки. Это сделано для того, чтобы поддержать жителей именно сейчас. Вопросы возмещения ущерба гражданам, чьи дома пострадали, будут решаться уже после падения уровня воды», – резюмировал Димов.

Ранее в Оренбурге из-за критического паводка была объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке. Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте города, а также в ряде садовых товариществ.

По сообщениям в Telegram-канале мэрии Оренбурга, Урал приближается к опасной отметке, до нее осталось 24 см. По информации гидрометцентра, по состоянию на 14:00 9 апреля уровень воды в реке поднялся до 906 см.

Кроме того, городская администрация в Telegram-канале сообщает следующие данные. По состоянию на 8:00 9 апреля подтоплено 2032 приусадебных участка, 1580 домовладений – за сутки количество увеличилось на 78 и 63 соответственно. Эвакуировано 822 человека, в том числе 40 детей.

В Орске, в свою очередь, под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей. Отмечается, что власти развернули для пострадавших от наводнения 33 пункта временного размещения на 23 тыс. 325 мест.

Руководитель МЧС Александр Куренков в ходе рабочей встречи с членами оперативного штаба заявил, что необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей. Также министр посетил один из пунктов временного размещения.

«Сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка. Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. В области работают восемь дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России. Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тыс. человек, резервы есть. А пункты временного размещения обеспечены всем необходимым», – сказал министр.