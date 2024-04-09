Глава МЧС: Нужно спасти людей и минимизировать последствия паводка

Куренков вместе с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провел рабочую встречу с членами оперативного штаба, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка. Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. В области работают восемь дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России. Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тыс. человек, резервы есть. А пункты временного размещения обеспечены всем необходимым», – сказал министр.

Куренков отдельно обсудил с Комаровым положительную динамику в ряде регионов Приволжского федерального округа и отметил, что за сутки освободились от воды в 31 населенном пункте 657 жилых домов и 7 тыс. 354 приусадебных участка. Особое внимание глава ведомства обратил на меры социальной поддержки.

«Необходимо эффективно оказать всестороннюю помощь людям, обеспечить размещение, питание, а также не допустить перебоев с социальными выплатами. Помощь должна быть оказана каждому, кто в ней нуждается», – подчеркнул Куренков.

Ранее в Оренбурге из-за критического паводка объявили эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления. Источник в оперативных службах сообщал, что число жилых домов в России, подтопленных в результате паводка, увеличилось более чем до 10 тыс. 550 за сутки.

В понедельник в Орске из-за паводка оказались подтоплены более 6,5 тыс. жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 704 ребенка.