Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».0 комментариев
В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.
Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.
Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.
Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.
Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.
Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.