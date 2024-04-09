В Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 897 см

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале городской администрации указано, что уровень воды в реке увеличен на 25 см, он подходит к опасной отметке – 930 см.

Как отметили в мэрии, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы увеличился на 22 см, достигнув уровня 805 см при опасном значении в 870 см.

В городской администрации добавили, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

