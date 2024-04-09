Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».0 комментариев
В Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 897 см
В Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см, сообщает мэрия города.
В Telegram-канале городской администрации указано, что уровень воды в реке увеличен на 25 см, он подходит к опасной отметке – 930 см.
Как отметили в мэрии, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы увеличился на 22 см, достигнув уровня 805 см при опасном значении в 870 см.
В городской администрации добавили, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.